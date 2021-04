Impasse élections locales : Alioune Tine diagnostique des pathologies démocratiques - adakar.com

Impasse élections locales : Alioune Tine diagnostique des pathologies démocratiques Publié le samedi 17 avril 2021

© aDakar.com par SB

Rencontre entre l`opposition et la société civile

Photo: Alioune Tine, acteur de la Société civile

Il n’y a toujours pas de consensus pour la tenue des Elections locales. La dernière rencontre qui s’est tenue jeudi s’est soldée par un nouvel échec. Ainsi, Alioune Tine, directeur d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre parle de pathologies démocratiques dont souffre le Sénégal.



Les maux de la démocratie sénégalaise



“L’impasse sur une banale fixation de la date des élections locales est le marqueur le plus éloquent de la profondeur des pathologies démocratiques dont souffre le Sénégal. Ces pathologies appellent des réponses politiques, pas politiciennes, après les crises de 2011/12 et 2021”, a écrit Alioune Tine sur son compte Twitter.