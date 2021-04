Amélioration de la mobilité urbaine : Dakar accueille la conférence mondiale Codatu en septembre - adakar.com

gration au système de mobilité plus global, l’étalement urbain et les modes actifs de mobilité pour décongestionner la ville et la rendre accessible aux populations situées en périphérie…

Selon M. Faye, «les projets du BRT et du TER, qui sont des modes de transport capacitaire de masse et les moyens de transport de rabattement vont participer à la résorption des émissions de gaz à effet de serre, impacter sur l’organisation du transport à Dakar et construire le développement territorial dans la durabilité». Aussi, poursuit-il, «cette conférence prévue en septembre prochain, qui couvre une semaine de la mobilité urbaine, sera un tremplin pour le Sénégal de se positionner pour l’organisation de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (Ccnucc), la Cop 27 », la Cop 27».

L’association à vocation internationale «Coopération pour le Développement et l’Amélioration des Transport Urbains et Périurbains (Codatu) », née de la conférence mondiale sur les transports urbains, organisée à Dakar en 1980, vise à promouvoir les politiques de mobilité urbaine soutenable à travers des actions de formation, d’animation et d’échanges scientifiques, techniques, économiques et sociaux concernant les systèmes de déplacements urbains et périurbains. Elle s’appuie sur les échanges d’expériences entre les pays en voie de développement et les pays occidentaux industrialisés.





Mamadou Lamine DIEYE

