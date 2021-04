Covid-19: “Aucun décès n’a été lié ou imputé aux vaccins ni SinoPharm ni AstraZeneca“ (Ministère de la Santé et de l’Action sociale) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: “Aucun décès n’a été lié ou imputé aux vaccins ni SinoPharm ni AstraZeneca“ (Ministère de la Santé et de l’Action sociale) Publié le vendredi 16 avril 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l`Action sociale

Tweet

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a démenti les informations parues à la une d'un confrère , ce vendredi 16 avril 2021, faisant état de trois morts liées aux vaccination contre l'épidémie de Covid-19.



Le quotidien a par ailleurs ajouté que 59 personnes ayant reçu une dose du vaccin étaient en hospitalisations et que 9 parmi les hospitalisés étaient dans une situation grave.



Dans son point sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a nié les effets secondaires rapportés par le journal. Selon le directeur de la Prévention, aucun décès imputable aux vaccinations n'a été enregistré.



"Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a précisé que jusqu’à ce jour, aucun décès n’a été lié ou imputé aux vaccins ni SinoPharm ni AstraZeneca, contrairement à ce qui a été annoncé par L’Observateur", a fait savoir Dr Mamadou Ndiaye.



Depuis le lancement de la campagne de vaccination, le 28 février 2021, 379900 Sénégalais ont été effectivement vaccinés, a indiqué le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



À ce jour, le Sénégal compte 39664 cas positifs de Covid-19. 38410 patients ont guéri de l'épidémie et 1087 décès consécutifs à la maladie ont été enregistrés.



Makhtar C.