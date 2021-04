Liberté de la Presse: Les organisations de presse dans la rue le 3 mai 2021 - adakar.com

Célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse

La journée Internationale de la Liberté de la Presse sera célébrée cette année au Sénégal par un sit-in. C'est le format décidé par toutes les organisations professionnelles de presse qui composent la CAP.



Dénoncer les atteintes et agressions subies par les journalistes, les techniciens des médias et les maisons de presse, lors des violentes manifestations du mois de mars passé est un devoir pour tout militant de la Liberté de la Presse.



La CAP compte, à cet effet, tenir un sit-in national qu’elle voudra simultané dans toutes les capitales régionales du Sénégal.



Le SYNPICS, la CJRS, APPEL, le CDEPS, le CORED, l’UNPJS, le CTPAS, l’URAC et l’APES qui composent le comité de coordination de cette manifestation pacifique, s’adjoindront toute organisation qui souhaite dénoncer les écarts, violation et agression dont la presse a été victime ces derniers temps.



Ainsi une réunion de la CAP élargie aux associations catégorielles et thématiques, aux amicales des écoles de journalisme et autres entités nationales, régionales et internationales de défense des libertés de presse et d’expression est prévue le samedi 17 avril à 11 heures au CESTI.



A l’issue de cette rencontre les détails du Sit-In nationale que la CAP entend tenir non seulement à Dakar mais également dans les capitales régionales, seront communiqués.



En attendant, la CAP invite tous les journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias à se tenir mobilisés pour dire NON à toutes les tentatives de musellement, d’intimidation et de précarisation de la Presse Sénégalaise.



Fait à Dakar, ce Jeudi 15 avril

Le Coordonnateur de la CAP