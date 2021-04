Covid-19 : l’Institut Pasteur de Dakar découvre le variant britannique chez 14 patients à Dakar - adakar.com

Publié le vendredi 16 avril 2021

Le cadre de la surveillance des variants de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), a réalisé un échantillonnage aléatoire sur les cas index et communautaires de la région de Dakar pour la période allant de janvier à mars 2021.



Selon un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen, sur un total de 335 échantillons analysés, le variant britannique a été retrouvé chez 14 patients vivant dans 7 districts de la région de Dakar :



Il s’agit, informe le document, de Dakar Centre (4), Dakar Sud (3), Dakar Nord (2), Dakar Ouest (1), Guédiawaye (1), Rufisque (1), Keur Massar (1) et Diamniadio (1). De plus, ajoute le communiqué, 6 autres lignées du virus ont été identifiées pendant cette période.



«Désigné par l’Organisation Mondiale de la Santé et Africa CDC comme laboratoire de référence pour la surveillance génomique du virus de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar poursuivra le séquençage pour les échantillons collectés dans les autres régions du Sénégal mais aussi en Afrique pour une meilleure visibilité des variations du virus», lit-on dans le communiqué.



Dans un contexte de circulation des variants et des effets que cela pourrait entrainer pour la gestion de la pandémie, l’Institut pasteur de Dakar exhorte les populations au respect strict des mesures barrières.