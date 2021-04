Délai – Le Cameroun pas encore prêt à accueillir la Can en janvier : Le Comité d’organisation alerte ! - adakar.com

Délai – Le Cameroun pas encore prêt à accueillir la Can en janvier : Le Comité d'organisation alerte ! Publié le vendredi 16 avril 2021 | Cameroon-Info.Net

Pour une fois que l’alerte ne vient pas de la presse, mais des autorités elles-mêmes ! Le Cameroun, pays hôte de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, accuse du retard dans les préparatifs. C’est le constat du Comité d’organisation, réuni le 13 avril 2021 en sa 29ème session. Une instance présidée par le Premier ministre.



STADE PAUL BIYA

«En sa qualité de coordonnateur de l’unité technique opérationnelle du Comité d’organisation, François Félix Ewane a été appelé à faire le point sur les travaux de construction et de réhabilitation des stades de compétition et terrains d’entraînement des sites de Bafoussam, Garoua et Yaoundé-Olembé. Il en ressort que pour la Can 2021, qui se déroulera en janvier 2022 –compétition majeure encore plus exigeante que le Chan 202 –, les diligences administratives engagées par le ministre des Sports et de l’Education Physique n’ont encore que très peu d’effets visibles sur le terrain», renseigne la Crtv Radio, la chaîne publique dans son compte-rendu.

En clair, malgré la mobilisation du patron des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, certains chantiers de premier plan accusent encore du retard. Parmi ceux-ci, le complexe sportif d’Olembé, qui abrite le Stade Paul Biya (60 000 places), situé à l’entrée Nord de la capitale camerounaise.

A neuf mois du début de la Can, cette installation, qui doit accueillir le match d’ouverture et la finale, peine à être livrée. La presse a récemment annoncé la suspension des travaux par le constructeur MAGIL, pour des raisons de manque d’argent. Selon des sources non officielles, le chantier va engloutir au moins 218 milliards Cfa. Une somme qui comprend le rajout, décidé en février dernier par le président de la République, de 55,16 milliards Cfa pour le parachèvement des travaux y afférents.



HOTELS

Le constat similaire a été fait concernant les installations hôtelières. Mais ici, a indiqué le ministre d’Etat, Bello Bouba Maïgari, en charge du Tourisme et des loisirs, les retards sont dus à la modification de l’offre imposée par la pandémie du Covid-19. Dans les hôtels en construction à Bafoussam et à Garoua, les chambres doubles ont été supprimées au profit des chambres individuelles. Un supplément de dix joueurs, et donc dix chambres par établissement, sera accordé à chaque équipe afin de faire face à d’éventuelles défections liées à la maladie.

«Ce nouveau contexte a modifié les prévisions et a conduit à déployer, depuis la fin du Chan 2020, des missions d’exploration en vue de l’actualisation de l’offre d’hébergement», informe la radio nationale.



ROUTES

Les mêmes observations ont été faites au sujet des chantiers routiers. A la différence que les travaux sur la pénétrante-Est de Douala avancent à un rythme satisfaisant, a souligné le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi.

Le Cameroun a donc encore du pain sur la planche à neuf mois du coup d’envoi de la Can. Mais contrairement à la Can 2019, dont l’organisation a été retirée pour impréparation, tout porte à croire que cette fois le pays des quintuples champions d’Afrique sera prêt à temps.