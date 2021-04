Ucad – Fermeture du campus social et suspension des amicales : Temple de tensions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Ucad – Fermeture du campus social et suspension des amicales : Temple de tensions Publié le vendredi 16 avril 2021 | Le Quotidien

© Autre presse

Ucad

Tweet

Le conseil restreint de l’Assemblée de l’Ucad a décidé de sévir contre la violence au campus. Cet organe de l’Université, qui s’est réuni mercredi, a pris la décision de suspendre les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre.



Par Dieynaba KANE – Les violences notées à l’Université Cheikh Anta Diop dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars, ayant occasionné le décès de Ismaïla Gaoussou Diémé, ont poussé le Conseil restreint de l’Assemblée de l’Université à suspendre «toutes les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre». Ledit Conseil, qui s’est réuni mercredi 14 avril, a décidé de mettre «en place une commission chargée de réfléchir sur le statut d’amicales d’étudiants et de proposer un règlement intérieur». Dans la même dynamique, cette instance de l’Université invite «le directeur du Coud à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu’à la mise en place d’un nouveau système de gestion de la codification». En prenant ces décisions, le Conseil restreint dit réaffirmer ainsi «sa ferme volonté de promouvoir la paix et la stabilité au sein de l’Université et de traduire en conseil de discipline tout étudiant responsable d’actes de violence».

Par ailleurs, les membres du Conseil informent avoir constaté «que le défunt n’était plus inscrit à l’Université depuis 2015» et regrettent «la présence au sein du campus social d’individus n’ayant aucun lien avec l’Université». Tout en partageant l’indignation de la communauté universitaire, ils condamnent fermement «ce phénomène récurrent de violence au niveau du campus social». Il y a quelques jours, l’Assemblée de l’Université avait exclu pour plusieurs années des étudiants de la Faculté des sciences et techniques, impliqués dans une bataille lors des renouvellements de leur amicale.

Des scènes de violence ont été notées au niveau du campus social dans la nuit du jeudi 25 au 26 mars 2021, imputables à deux associations (Kékendo et Ndef Leng). Blessé lors de ces actes de violence, Ismaïla Gaoussou Diémé est décédé le dimanche 11 avril 2021 des suites de ses blessures.