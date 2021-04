L’APS et la FKA renouvellent leur partenariat - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société L’APS et la FKA renouvellent leur partenariat Publié le vendredi 16 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tweet

L’Agence de presse sénégalaise (SN-APS) et la Fondation Konrad Adenauer ont reconduit, jeudi, la convention de partenariat qui les lie depuis de nombreuses années.



Le Directeur général de la Société nationale Agence de presse sénégalaise (SN APS), Thierno Birahim Fall, et Caroline Hauptmann, Représentante-résidente au Sénégal de la Fondation Konrad Adenauer ont procédé au renouvellement du partenariat dans les locaux de la fondation allemande.



La SN-APS et la FKA sont des partenaires depuis plus de 20 ans notamment sur des projets de formations et de renforcement de capacité du personnel de cette agence de presse.



’’Cette année, nous allons nous rencontrer à Toubacouta pour une session de travail et de formation avec un groupe de journalistes, à choisir par l’APS, sur la transformation de la formation du journaliste sur le plan digital parce qu’avec la digitalisation, il y a quand même beaucoup de changements’’, a indiqué Mme Caroline Hauptmann.



Selon elle, la thématique du digital est de plus en plus au coeur de la vie des populations surtout en cette période de Covid-19.



’’Nous notons que dans tous les secteurs de l’économie, de l’éducation, le social, le digital a eu un impact, tout le monde travaille avec à cause de la distanciation (...) Oui, la Covid-19 a eu des répercussions sur la digitalisation. Alors, il faut en parler’’, a dit Mme Hauptmann.



Selon Thierno Birahim Fall, ’’’la formation digitale est un enjeu actuel majeur des médias qui va nous permettre de mieux nous mouvoir dans cet environnement qui se dessine et il faut capaciter les journalistes, les professionnels’’.



’’Dans ce secteur-là, il y a une forte demande et la Fondation est en train d’y remédier, de répondre à cette forte demande en formation, en finançant la capacitation de journalistes que nous allons identifier, choisir et sélectionner pour une formation dans le domaine de la digitalisation’’, a ajouté le DG de la SN-APS.



SG/OID/ASB