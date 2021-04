"Unique en son genre", un campus antiterroriste sort de terre en Côte d’Ivoire - adakar.com

Publié le vendredi 16 avril 2021

© Autre presse par C.MARTINEZ CFST / Armée de Terre

Arrivée devant le poste de filtrage de l`Académie internationale de lutte contre le terrorisme, dans la région d`Abidjan, en Côte d`Ivoire, en mars 2021. Un Cougar et un Tigre du 4e Régiment d`hélicoptères des forces spéciales, survolent le chantier, après un exercice franco-ivoirien.

Alors que la mouvance jihadiste avance vers le sud du Sahel, la Côte d’Ivoire accueille un ambitieux projet, l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme.





La piste en latérite longe l’océan à l’ouest d’Abidjan, elle est bordée de maisons fragiles devant lesquelles sèchent des noix de coco. Derrière commence la forêt. Un panneau de construction se dresse sur le bord de la piste et une trouée indique la direction : Académie internationale de lutte contre le terrorisme (AILCT). Pour faire face aux avancées jihadistes en Côte d’Ivoire, notamment au nord, le long de la frontière avec le Burkina Faso, le pays se dote d’un nouveau dispositif, "unique en son genre", assurent ses concepteurs.





Un portique en béton préfigure un poste de filtrage, une grue rouge et blanche surplombe les grands arbres. Ici, un an plus tôt, il y avait une forêt ; aujourd’hui, ce sont les moellons qui poussent dans la chaleur et la moiteur. "Devant vous, ce bâtiment accueillera un amphi de 200 places, 15 salles", indique le colonel Frantz, qui poursuit le tour d’horizon, en uniforme militaire, mais avec une attitude de chef de chantier. "Là-bas, le bâtiment administratif avec la direction de l’académie, ensuite le mess et puis au fond, celui qui servira à l’hébergement de la troupe", poursuit le militaire.