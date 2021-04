Mermoz : Barthélémy Dias décaisse plus de 51 millions pour la construction d’une mosquée - adakar.com

Mermoz : Barthélémy Dias décaisse plus de 51 millions pour la construction d'une mosquée Publié le vendredi 16 avril 2021

Le Maire de la Commune de Mermoz-Sacre Cœur Barthélémy Dias a effectué sa première sortie de ce mois béni du ramadan à la Cité Mermoz Pyrotechnie pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction de la mosquée de la cité.



Un montant de 51 285 095…



En effet, suite à une requête de l’association des musulmans de Mermoz Pyrotechnie et de Comico 2, l’institution municipale avait donné une contribution financière d’un montant de 51 285 095 frs pour finaliser les travaux de la Mosquée à la grande satisfaction des habitants des cités Hady Niang, Urbanisme, Comico 2 ainsi que les autres quartiers environnants.



Reconnaissance…



Par le biais de leur porte-parole, les notables qui se sont déplacés ont témoigné leur reconnaissance et leur profonde gratitude au Maire Barthélémy DIAS et lui donnent rendez-vous dans les meilleurs jours pour l’inauguration de cette mosquée de dernière génération.

