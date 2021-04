Gestion des déchets : Une nouvelle société prend les poubelles - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Gestion des déchets : Une nouvelle société prend les poubelles Publié le jeudi 15 avril 2021 | Le Quotidien

© aDakar.com par DF

Les centrales syndicales célèbrent la fête du travail

Dakar, le 1er mai 2016 - Les différentes centrales syndicales sénégalaises ont organisé une grande marche pour célébrer la fête du travail, ce dimanche. Photo: Voiture de ramassage d`ordures Tweet

La question du nettoyage des ordures est un sérieux problème. Si l’Ucg a été mise en place, l’Etat est en train de travailler sur la création d’une société dénommée la Sénéga­laise de gestion des déchets pour régler la question de l’hygiène publique.



«Le plus important, l’Ucg fait déjà un bon travail, mais il faut le consolider. Nous sommes dans la réflexion d’une mise en place de la Sénégalaise de gestion de déchets. Nous avons décidé d’aller plus loin. Faire une mutation de l’Ucg pour aller vers la Sénégalaise de gestion des déchets qui va plus largement en relation avec les maires, le ministère des collectivités territoriales trouver un moyen d’équilibre pour qu’aucune compétence ne soit empiétée», révèle Abdoulaye Sow.



Celle-ci sera bâtie sur les acquis de l’Ucg. «Elle sera une société anonyme. Nous avons largement discuté sur cette question avec le ministre des Collec­tivités territoriales. Nous continuerons les discussions avec les autres ministères. Quand cette société sera mise en place, elle permettra de prendre largement en charge la question des déchets plastiques», annonce le ministre de l’Urbanisme, qui rappelle que le problème majeur de la lutte contre les déchets plastiques est la rareté des moyens.



«L’Ucg est en train de donner un coup de main à l’ensemble des collectivités locales dans le pays. Aupara­vant c’était simplement localisé à Dakar, aujourd’hui l’Ucg est dans tout le pays pour aider les collectivités locales à prendre en charge cette compétence», dit-il.