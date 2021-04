Grève de 72 H du SAES: L’enseignement supérieur encore paralysé - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grève de 72 H du SAES: L’enseignement supérieur encore paralysé Publié le jeudi 15 avril 2021 | Sud Quotidien

© aDakar.com par SB

XIIIe Congrès du Syndicat autonome de l`enseignement supérieur (Saes)

Dakar, le 2 août 2019 - Le Syndicat autonome de l`enseignement supérieur (Saes) a tenu, ce vendredi à l`UCAD, son XIIIe congrès avec comme thème: “L`organisation et le financement de la recherche au Sénégal“. Tweet

Les cours ont encore été paralysés dans les universités publiques du Sénégal. Le Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES) a déclenché une grève de 72 heures depuis hier, mercredi 14 avril en guise «d’un mot d’ordre d’avertissement». Il proteste contre le non respect des accords signés avec l’Etat du Sénégal.



«Le Saes informe avoir fait preuve de bonne volonté et à interpeller le ministre de l’Enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation pendant plus d’une année à propos des textes de gouvernance des universités, de l’audit du processus d’orientation des bacheliers, de la finition et la livraison des infrastructures pédagogiques dans les universités publiques et de la valorisation des conditions de recherche», a-t-on informé dans un communiqué.



Les syndicalistes dénoncent «l’inertie» du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. En plus de l’arrêt des cours, le Syndicat autonome de l’Enseignement Supérieur a aussi appelé à la suspension des soutenances de mémoire, de délibérations pendant ces 72h».



La grève du SAES vient renforcer la paralysie de l’enseignement supérieur au Sénégal marquée aussi par une grève illimitée décrétée par les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey avant-hier, mardi 13 avril. Ils dénoncent le non respect des engagements des autorités universitaires et du ministère de tutelle sur la livraison des infrastructures de base.