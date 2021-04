Le Conseil restreint de l’Assemblée de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar suspend toutes les amicales d’étudiants jusqu’à nouvel ordre (décision) - adakar.com

C'est une décision radicale que l'Université Cheikh Anta Diop a prise concernant les amicales d'étudiants. Le Conseil restreint de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a décidé de suspendre "toutes les amicales d'étudiants jusqu'à nouvel ordre". La décision a été prise à l'issue de la réunion tenue mercredi 14 avril 2021, par visio-conférence sous la présidence du Professeur Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l'UCAD.



Les autorités de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar annocent la mise en place d'une "commission chargée de réfléchir sur le statut des amicales des étudiants et de proposer un règlement intérieur".



Le Conseil restreint de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a examiné, lors de la réunion, un seul et unique point à l'ordre du jour relatif à la violence notée au niveau du campus social dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mars 2021.



Les violences avaient impliqué deux associations à savoir Kekendo et Ndefleng et avaient abouti à la mort des suites de ses blessures d'un nommé Ismaïla Gaoussou Dièmé, dimanche 11 avril 2021.



Face à cette situation, le Conseil restreint de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar "partage l'indignation de la communauté universitaire et condamne fermement ce phénomène récurrent de violence au niveau du campus social.



Le Conseil constate par ailleurs que le défunt "n'était plus inscrit à l'Université depuis 2015" et note "avec regret la présence au sein du campus social d'individus n'ayant aucun lien avec l'Université".



En conséquence, le Conseil restreint de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar invite "le directeur du COUD à procéder à la fermeture totale du campus social jusqu'à la mise en place d'un système de gestion de la codification".



