L’organisation des élections locales en décembre est techniquement possible (FRN) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique L’organisation des élections locales en décembre est techniquement possible (FRN) Publié le jeudi 15 avril 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par ND. F

Point de presse des leaders du Front de résistance nationale (Frn)

Dakar, le 4 mars 2021 - Les leaders des partis politiques réunis autour du Front de résistance nationale ont rencontré la presse, ce jeudi 4 mars, pour dénoncer les attaques contre la démocratie et les libertés. Tweet

Le Front de résistance nationale, un regroupement de partis politiques et de mouvements se réclamant de l’opposition, a souligné qu’il était techniquement possible d’organiser les élections locales en décembre au plus tard.



Le gouvernement a proposé de tenir ces élections locales en janvier 2022. Ces joutes électorales qui devaient légalement être organisées en décembre 2019 avaient fait l’objet de plusieurs reports.



Dans une déclaration rendue publique, mardi, le FRN souligne que la récapitulation des ‘’grandes étapes importantes et nécessaires pour organiser les élections’’ est au maximum sept mois 25 jours.



’’Si l’on prend comme date de départ le 2 avril 2021 pour l’évaluation du processus électoral, on voit bien que techniquement, nous pouvons bel et bien organiser les élections locales au mois de décembre 2021, au plus tard’’, soutient le FRN.



La coalition de l’opposition exige par conséquent l’organisation des élections locales en 2021, des élections législatives en 2022 et de l’élection présidentielle en 2024’’.



Elle milite également pour l‘application de tous les accords consensuels issus de la commission politique du Dialogue national’’.



Le FRN appelle ‘’encore une fois tous les partis de l’opposition, les mouvements et associations de la société Civile, les activistes et lanceurs d’alerte de tout bord à lancer sans délais le cadre Unité d’Action des forces démocratiques pour imposer la tenue des élections locales en 2021’’.



L’Assemblée nationale a voté le 3 avril le projet de loi portant report, ’’au plus tard le 31 janvier 2022’’, des élections territoriales et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.



OID/AKS