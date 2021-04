Dessert des tirailleurs, quand tu nous tiens…Par Mamadou lamine Diallo - adakar.com

Dessert des tirailleurs, quand tu nous tiens…Par Mamadou lamine Diallo Publié le jeudi 15 avril 2021

Mamadou Lamine Diallo

Le Président Macky Sall est heureux quand des dirigeants européens lui rendent visite. Il est toujours prêt à tout leur donner. Dans le fond, avec l’élite politicienne sénégalaise qu’il représente, il pense, comme Jean Jaurès, que la colonisation a été un bienfait pour les peuples africains. Souvenons-nous de son exclamation à propos du dessert des tirailleurs sénégalais. Quel est le dessert de nos nouveaux tirailleurs sans bravoure, ni courage ? Sans doute, leurs comptes offshores.



Macky Sall a accepté de rapatrier les jeunes sénégalais d’Espagne, meurtris par ses promesses d’emplois non tenus, au lieu de demander leurs régularisations. Mieux, il se propose d’organiser le travail de jeunes sénégalais dans les plantations espagnoles. On peut parier que les jeunes de la dynastie FayeSall ne seront pas concernés.



Macky Sall rejette l’industrialisation du Sénégal et préfère des importations financées par la dette et les transferts de la Diaspora. Ce faisant, il favorise la création d’emplois en Europe et le chômage des jeunes au Sénégal, avec à la clef, l’organisation des flux financiers illicites de centaines de milliards vers l’Europe. Voilà sa politique économique. Un échec. Une honte.