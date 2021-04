Covid-19 : Plus de 132 pays et territoires ont détecté le variant britannique sur leur sol - adakar.com

Covid-19 : Plus de 132 pays et territoires ont détecté le variant britannique sur leur sol Publié le jeudi 15 avril 2021

Coronavirus : 10 bonnes nouvelles sur la pandémie

À l’échelle mondiale, c’est le variant britannique qui domine la course (dont le nom scientifique est VOC 202012/01), selon l’OMS. En effet, à la date du 13 avril, un total de 132 pays, répartis dans les six régions de l’OMS, ont signalé des cas de cette variante.



Depuis sa première apparition en septembre 2020 au Royaume-Uni, 132 pays ont déjà identifié les séquençages du variant britannique, selon le dernier rapport épidémiologique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Variant sud-africain…



De son côté, le variant sud-africain (501Y.V2) a été signalé dans deux pays supplémentaires, ce qui porte à 82 le nombre de pays dans les six régions de l’OMS.



Variant brésilien…



Depuis la dernière mise à jour de l’OMS, le variant brésilien (P.1) a été signalé dans sept pays supplémentaires. Il est désormais recensé dans 52 pays des six régions de l’OMS.



D’une manière générale, la proportion du variant brésilien est passé de 28 % des échantillons collectés en janvier 2021 à 73 % en mars 2021, selon les données générées par des réseaux partenaires de l’OMS.