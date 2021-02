Météo: Des couches de poussière denses et des visibilités réduites sur le pays - adakar.com

Météo: Des couches de poussière denses et des visibilités réduites sur le pays Publié le mercredi 17 fevrier 2021

Dakar enveloppé par un voile de poussière

Dakar, le 17 février - Les populations de Dakar, la capitale du Sénégal, se sont réveillées, ce mercredi 17 février, sous une forte pollution atmosphérique. La météo est caractérisée par un voile de poussière extrêmement dense. Tweet

Au courant des prochaines 24 heures, le ciel sera globalement nuageux sur le pays où des couches de poussière denses seront notées.



La chaleur diurne se maintiendra dans les régions de l’intérieur notamment dans les zones sud, centre et est avec des températures maximales qui tourneront autour de 37°C.



Cependant, sur le littoral, le temps sera plutôt clément.

La fraicheur nocturne et matinale se maintiendra sur l’ensemble du territoire.



Les visibilités resteront réduites sur tout le pays par des particules de poussière en suspension.

Les vents seront de secteur nord à nord-est et d’intensités faibles à modérées.