Éducation : Le CUSEMS annonce des débrayages et grèves à partir de ce mardi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Education Article Education Éducation : Le CUSEMS annonce des débrayages et grèves à partir de ce mardi Publié le mercredi 17 fevrier 2021 | dakaractu.com

© aDakar.com par Nd. F

Le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) annonce un mouvement de grève

Dakar, le 16 février 2021 - Le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) a annoncé, mardi, au cours d`une conférence de presse un mouvement de grève de 48 heures. Tweet

Il y’a presque un mois, le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) avait introduit un préavis de grève au sein du ministère de la fonction publique et du renouveau du service public, pour non-satisfaction des différentes revendications, surtout le paiement intégral des indemnités liées aux examens du Bfem et du Bac.



C’est lors d’un face à face avec la presse ce mardi 16 février 2021, que le secrétaire général du CUSEMS a condamné « le quasi immobilisme du gouvernement dans la mise en œuvre des accords consignés dans le protocole du 30 Avril 2018. Sur les points nodaux comme le système de rémunération, l’externalisation du DMC, la création du corps des administrateurs scolaires, l’octroi de parcelles non viabilisées, le reversement des MEPS... Aucune avancée n’a été notée », a-t-il constaté.



Par ailleurs, leur plan d’action consiste à observer un débrayage à partir de ce mardi au niveau des différentes Inspections Académiques de la région de Dakar et un grève totale demain mercredi et le jeudi.



Ainsi les syndicalistes exigent le paiement des indemnités qu’ils devaient percevoir depuis le 30 novembre.



Toutefois, le secrétaire général du CUSEMS compte mobiliser ses partenaires qui sont dans le G7 pour redonner "une reconnaissance sociale et publique aux enseignants après autant de sacrifices consentie surtout lors de la première vague », a-t-il conclu.