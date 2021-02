Arrestation de l’épouse de Biram Soulèye Diop : Une plainte de Mahmoud Saleh à l’origine - adakar.com

© Autre presse par DR

Mahmoud Saleh, directeur de cabinet politique du président Macky Sall

On en connait plus les raisons de l’arrestation de l’épouse de Biram Soulèye Diop, placée en garde à vue depuis hier (lundi). Si on se fie à nos confrères de Emedia, Mahmoud Saleh, ministre d’État et Directeur de Cabinet du président Macky Sall, aurait porté plainte contre Patricia Mariame Ngandoul.







L’épouse de Biram Souleye Diop est accusée de détenir une puce téléphonique par laquelle des menaces de mort ont été proférées contre Mahmoud Saleh, ministre d’État et Directeur de Cabinet du Président Macky Sall. C’est ce dernier qui se serait plaint auprès de la police, dont les éléments ont fait une réquisition à la Sonatel pour tracer le numéro appartenant à Mme Diop.



Pastef vs Apr



Il semblerait pourtant que ce n’est pas elle qui aurait personnellement appelé Mahmoud Saleh, mais un homme. S’agit-il de son mari ou alors du coordonnateur de Pastef à Dakar, Abass Fall, lui aussi arrêté et placé en garde à vue, en même temps qu’elle ? Les développements de l’affaire nous en diront plus.



Menaces dans l’air



Toujours est-il que c’est bien Mahmoud Saleh, soupçonné de détenir des éléments compromettants contre le parti d’Ousmane Sonko, qui se serait plaint d’avoir reçu un appel du numéro de téléphone de Patricia Mariame Ngandoul, épouse de Biram Souleye Diop. Les échanges auraient rapidement été houleux avant qu’il ne reçoive des menaces.