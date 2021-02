Abdoul Mbaye: “Injustice, mal gouvernance, répression, l’avenir immédiat de notre pays s’assombrit” - adakar.com

Abdoul Mbaye, Président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye fustige la gestion du pays par le gouvernement de Macky Sall. D’après lui, l’avenir du Sénégal s’assombrit. Et incapable de trouver réponses aux difficultés des Sénégalais, ce régime fait ce qu’il sait le mieux faire : éliminer les opposants.



Mal gouvernance…



“Mal gouvernance, injustice, répression, caractérisent les pires régimes du monde. Celui du Sénégal est désormais de leur nombre. L’avenir immédiat de notre pays s’assombrit pendant que les populations sont abandonnées à leur sort contre le Covid”, écrit Abdoul Mbaye.



Manipulation…



D’après l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, le gouvernement de Macky et Cie ont utilisé des procès, des parrainages manipulés, et aujourd’hui, on utilise le scandale de mœurs organisé, lorsqu’on ne peut les corrompre.