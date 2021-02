Répression des membres de Pastef: “Macky Sall ressuscite la Gestapo”, Amadou Ba - adakar.com

Répression des membres de Pastef: "Macky Sall ressuscite la Gestapo", Amadou Ba Publié le mercredi 17 fevrier 2021

Amadou Ba

Amadou Ba, membre du Mouvement national des cadres patriotes (Moncap), dénonce la “répression” dont les membres de Pastef font l’objet ces temps-ci. Selon lui, le président de la République, Macky Sall a ressuscité la Gestapo.



Répression des membres de Pastef…



La femme de Birame Souleye Diop, administrateur de Pastef arrêtée ce matin, est désormais en garde à vue. Pourtant, elle n’est même pas membre de Pastef et personne ne la connaît. Le Coordinateur de Dakar Abass Sall toujours en garde à vue. Un membre de Pastef Diass arrêté à la sortie de chez Sonko. Un membre de Pastef Kaolack, Elie Joe Lyco, a reçu la visite de la police qui lui a réclamé ses coordonnées et celles des militants”, rappelle Amadou Ba.



Affaire viciée…



D’après le membre du Mouvement national des cadres patriotes, Macky Sall claironne partout que l’affaire du viol est une affaire privée opposant 2 citoyens. Bizarrement, le Procureur a transformé l’affaire en Crime insurrectionnel tendant à renverser le Gouvernement.



Les consciences de ce pays…



“C’est la raison de ce maccarthysme qui vise à dissoudre Pastef et non plus ce viol fantasmagorique. Les consciences de ce pays, la Cedeao et l’ONU ne peuvent plus fermer les yeux et se taire”, déclare M. Ba.

