Bus DDD caillassés lors des manifs pro Sonko : Mansour Faye appelle les citoyens à la retenue Publié le mercredi 17 fevrier 2021

Des bus de la société Dakar Dem Dikk ont été caillassés lors des manifestations pro Ousmane Sonko. Selon Mansour Faye, il n’y a rien qui puisse justifier ces actes. Il appelle les citoyens à la retenue et au sens de la responsabilité.



C’est un ministre des transports écœuré par la réaction de certains jeunes manifestants ayant porté un sacré coup à la société de transport public, Dakar Dem Dikk. “Je lance un appel à l’endroit des populations. Les bus Dakar Dem Dikk, c’est la propriété des populations. C’est un bien public qui appartient à toutes les populations. Les caillasser ne règle pas les difficultés. Au contraire, ça crée beaucoup plus de difficultés pour les usagers. Et vraiment, je lance un appel à l’endroit des populations pour qu’en cas de mécontentement d’épargner les biens publics.”, a déclaré, mardi, Mansour Faye.



Deux bus de la société Dakar Dem Dikk ont été caillassés par des manifestants lors des affrontement avec les forces de l’ordre suite à la convocation du leader de Pastef, Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort sur une masseuse.



Dans la foulée, la société de transport avait décidé de suspendre tout lsone réseau jusqu’à nouvel ordre. Ce, pour des raisons de sécurité. “Pour des raisons de sécurité, le réseau urbain de Dakar Dem Dikk est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait vous cause“, avait informé DDD sur sa page Facebook.

