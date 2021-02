Me El Hadji DIOUF a bien été condamné pour agression sexuelle à Paris - adakar.com

Me El Hadji DIOUF a bien été condamné pour agression sexuelle à Paris Publié le mardi 16 fevrier 2021 | Walf Fadjri L'Aurore

L’avocat qui s’est constitué en faveur d’Adji SARR dans l’affaire opposant cette dernière au leader de PASTEF a dernièrement nié avoir été jugé et condamné en France pour agression sexuelle. Ce n’est pas ce que l’AFP dit dans un article paru 14/11/2012 à 19:33. Celui-ci, repris par LeFigaro, est sans ambages. WALFNet le reproduit in extenso.



L’homme politique et avocat sénégalais El Hadji Diouf a été condamné aujourd’hui par le tribunal correctionnel de Paris à six mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement une jeune femme majeure, à Paris en mars 2012.



Le parquet avait requis une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis. L’audience s’est tenue à huis clos devant la 10e chambre du tribunal correctionnel.

« Dans la procédure, il reconnaît les faits même s’il conteste, contre l’évidence, l’absence de consentement » de la jeune femme, a dit l’avocat de cette dernière, Me Thibault de Montbrial, qui n’a pas souhaité évoquer davantage les faits. Mais « devant des tiers et dans la presse, il invoque un prétendu complot » quant à l’exploitation de cette affaire, a ajouté l’avocat.



Dans les médias sénégalais, El Hadji Diouf avait évoqué un complot de la part du pouvoir en place d’Abdoulaye Wade pour l’écarter, en pleine campagne électorale.

A la tête du Parti des travailleurs et du peuple, El Hadji Diouf a été réélu député lors des dernières législatives cet été, et faisait partie de la coalition soutenant le président Macky Sall, élu en mars dernier. Son placement en garde à vue avait été très rapidement évoqué dans la presse sénégalaise.



A l’issue des débats devant le tribunal aujourd’hui, ni M. Diouf ni son avocat n’ont souhaité s’exprimer. Avocat de l’ex-président tchadien Hissène Habré, accusé de crimes contre l’humanité et réfugié à Dakar, El Hadji Diouf intervient également dans le dossier du naufrage du Joola.