Affaire Ousmane Sonko: Le Grand parti de Malick Gackou se prononce contre la levée de l’immunité parlementaire - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affaire Ousmane Sonko: Le Grand parti de Malick Gackou se prononce contre la levée de l’immunité parlementaire Publié le mardi 16 fevrier 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par SB

Malick Gackou veut des excuses du président Macky Sall après ses propos sur les tirailleurs

Dakar, le 28 mai 2018 - Le président du Grand parti a fait face à la presse pour apporter la réplique au président de la République Macky Sall après sa sortie sur les tirailleurs sénégalais. La candidat déclaré à la présidentielle exige des excuses du chef de l`État. Tweet

À la suite du Parti démocratique sénégalais (PDS), le Grand parti, présent à l’Assemblée nationale, s’est également prononcé sur l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr.



Réuni en visioconférence, le lundi 15 février 2021, le parti présidé par Malick Gackou a exprimé son soutien au président du parti “Pastef, les patriotes“ Ousmane Sonko.



"Le Grand parti exprime toute sa solidarité au président de Pastef et demande à l’Assemblée nationale et à la justice de notre pays de veiller au respect du principe de la présomption d’innocence et de ses droits constitutionnels", a annoncé le communiqué du parti de Malick Gackou.



Le parti d’opposition décide par ailleurs de ne pas voter en faveur de la levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, demandée par le ministère de la Justice.



"Après de larges échanges, le Bureau politique du Grand parti a donné mandat aux députés membres du Grand parti de voter contre la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko", annonce le communiqué.



Ousmane Sonko est visé par une plainte pour des accusations de viols et menaces de mort. "Un complot politique, une cabale", a dénoncé le principal mis en cause Ousmane Sonko, président du parti “Pastef, les patriotes“, arrivé 3e lors de la présidentielle de 2019 avec 15 % des voix.



Le parti de Malick Gackou a lancé "un appel à tous les citoyens pour la préservation de nos acquis démocratiques et de l’indépendance de la justice qui sont les fondements pour bâtir une société de paix, de concorde nationale et de progrès".



Lundi, la Commission des lois de l’Assemblée nationale a désigné les 11 membres de la Commission ad hoc chargée d’étudier le fond de la demande de levée de l’immunité et d’entendre le principal accusé Ousmane Sonko.





Makhtar C.