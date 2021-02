Lu pour vous: Coronavirus et sécurité alimentaire: Ce que disent les études - adakar.com

Lu pour vous: Coronavirus et sécurité alimentaire: Ce que disent les études Publié le mardi 16 fevrier 2021

Lorsque la pandémie de COVID19 a commencé, on en savait peu sur le SRAS-CoV-2 (le coronavirus) et sa survie dans les aliments, sur divers matériaux et sur les surfaces. Depuis lors, plusieurs agences de sécurité alimentaire ont évalué le risque de contamination potentielle du virus à partir d’aliments ou d’emballages alimentaires contaminés. Le consensus est qu’actuellement, il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un risque pour la salubrité des aliments.



La principale voie d’infection est de personne à personne par contact les uns avec les autres, les gouttelettes respiratoires et les aérosols provenant de la toux, des éternuements et des conversations. Par conséquent, il n’est pas considéré comme un virus d’origine alimentaire. Nous avons étudié la littérature scientifique pour voir ce qu’elle disait sur la sécurité des aliments et le SRAS-CoV2. Cela comprenait la survie du virus, la façon dont il est transmis et comment il peut être inactivé dans les aliments et sur les surfaces.



Dans l’ensemble, les preuves suggèrent que le virus ne présente pas de risque pour la sécurité alimentaire. Mais cela a perturbé la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. Une question de recherche était de savoir si le virus est transmis par voie fécale-orale. La question s’est posée parce qu’une étude avait trouvé du matériel génétique viral dans des prélèvements anaux et du sang prélevé sur des patients. C’était un point important car l’un des symptômes du COVID-19 est la diarrhée. Cependant, à ce jour, aucun rapport n’indique une transmission fécale-orale du virus. En outre, plusieurs études ont conclu que la diarrhée chez les patients atteints de COVID-19 n’est pas susceptible de survenir en cas d’ingestion d’aliments contaminés. Il s’agit plutôt de la voie du virus, du système respiratoire au tube digestif.



OU LE CORONAVIRUS SURVIT



Les virus ont tendance à bien survivre à de basses températures. La congélation peut en fait les préserver. Il est donc probable que le SRAS-CoV-2 survivrait à la congélation des aliments. Mais plusieurs études ont indiqué que ce virus et d’autres similaires sont inactivés par la cuisson des aliments à des températures fréquemment utilisées. Le coronavirus semble stable à différentes valeurs de pH (3 à 10) à température ambiante. Des conditions plus alcalines et plus acides au-delà de cette plage semblent inactiver le virus. Cela signifie qu’il est peu probable de survivre à l’environnement acide de l’estomac. Il est également probable que le virus dans les aliments soit à de faibles concentrations. Surtout, le coronavirus, comme les autres virus, ne peut pas se multiplier en dehors de leurs hôtes. Par conséquent, il ne peut pas se multiplier dans la nourriture. Il est bien établi que les virus causant des infections respiratoires peuvent être transmis par contact indirect à travers l’environnement. Cela se produit lorsqu’une personne touche des surfaces contaminées puis touche sa bouche, son nez ou ses yeux, sans se laver les mains au préalable.



Diverses études expérimentales sur la survie du coronavirus sur différents types de surfaces dans différentes conditions ont été menées. Le virus a survécu sur différentes surfaces pendant différentes périodes de temps, en fonction des conditions environnementales et de la charge virale initiale. Néanmoins, il faut être conscient que la survie peut être différente de ces études, dans un cadre plus réaliste, en dehors du laboratoire. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et d’autres agences et organisations similaires ne considèrent pas les surfaces contaminées comme la principale voie de transmission du SRAS-CoV-2.



Le consensus actuel est donc que le SRAS-CoV-2 n’est pas transmis par les aliments et qu’il est très peu probable qu’il soit transmis par les matériaux d’emballage alimentaire, mais il pourrait se propager en touchant des surfaces contaminées puis en touchant votre bouche, votre nez ou vos yeux. Il est donc très important de bien nettoyer et désinfecter les surfaces en contact avec les aliments et en particulier les surfaces à fort toucher et les ustensiles dans un environnement alimentaire.



DESINFECTION ET PREVENTION



Le SRAS-CoV-2 appartient à la famille des coronavirus des virus enveloppés, ce qui les rend sensibles aux détergents et à une variété d’autres microbicides, encore plus que les champignons, les bactéries végétatives et les levures. Des études ont montré que la couche graisseuse entourant le virus est perturbée, entraînant l’inactivation du virus lors de l’utilisation d’hypochlorite de sodium à 0,1% (eau de javel diluée), 0,5% de peroxyde d’hydrogène et 62% à 71% d’éthanol. Ces solutions réduisent toutes de manière significative le SRAS-CoV-2 sur les surfaces, après une minute d’exposition. Plusieurs agences ont publié une liste de désinfectants approuvés pour une utilisation contre le SRAS-CoV-2 en milieu industriel, à savoir l’ Agence américaine de protection de l’environnement , Santé Canada et l’ Union européenne . En conclusion, le plus grand risque lié au COVID-19 reste la transmission de personne à personne et le transfert par aérosol dans l’environnement alimentaire, y compris la fabrication, la vente au détail et la restauration.



En fait, il y a eu plusieurs éclosions de COVID-19 de personne à personne parmi les travailleurs agricoles et dans les établissements de transformation des aliments. C’est pourquoi il est important de respecter les mesures d’hygiène appropriées en portant un équipement de protection individuelle approprié (comme des masques) et en pratiquant une bonne hygiène des mains et une bonne distance physique. Les entreprises du secteur alimentaire - comme toutes les autres - doivent veiller à ce que leurs employés soient vigilants quant au port de masques, au lavage des mains, au maintien d’une distance physique et au nettoyage et à la désinfection régulière des surfaces et des ustensiles à fort toucher.

En résumé, la découverte du SRAS-CoV2 sur les aliments ou les emballages alimentaires peut soulever des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire, mais cela n’indique pas un risque pour la santé publique. Il ne devrait donc pas servir de base pour restreindre le commerce des denrées alimentaires ou lancer un rappel d’aliments. Penser la chaîne d’approvisionnement alimentaire de manière connectée - intégrant la santé, la sécurité alimentaire et la durabilité - sera un élément important du contrôle de toute future pandémie.



AUTEURS

Lucia Anelich, Professeur associé, Centre for Applied Food Sustainability and Biotechnology, Central University of Technology

Jeffrey M. Farber, Professeur de salubrité des aliments, Université de Guelph

Ryk Lues, Professeur et directeur: Centre for Applied Food Sustainability and Biotechnology, Central University of Technology

Valeria R Parreira, Chercheur et professeur auxiliaire, sciences de l’alimentation, Université de Guelph