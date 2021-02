Les avocats de Sonko écrivent à Serigne Bassirou Guèye : «Pour la première fois au Sénégal, un réquisitoire est pris contre X» - adakar.com

Les avocats de Sonko écrivent à Serigne Bassirou Guèye : «Pour la première fois au Sénégal, un réquisitoire est pris contre X»
Publié le mardi 16 fevrier 2021 | Le Quotidien

Les avocats de Ousmane Sonko multiplient les lettres. Après celle adressée au commandant de la Section de recherches de Colobane lui rappelant le statut de député de Ousmane Sonko, celle envoyée au Bureau de l’Assemblée nationale lui demandant d’exiger des informations avant d’enclencher la procédure de levée de l’immunité parlementaire, ils ont écrit hier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance Hors-classe de Dakar. A l’endroit de Serigne Bassirou Guèye, Mes Cheikh Khoureyssi Ba, Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily, Joseph Etienne Ndione, Mouhamadou Bamba Cissé, Ousseynou Ngom et Ndoumbé Wone ajoutent : «L’enquête diligentée par la Section de recherches de Colobane, bien que révélant qu’un médecin et un avocat notamment ont été cités pour faciliter le déplacement de la plaignante à l’heure du couvre-feu, n’a pas été poursuivie ; ce qui est une curiosité car le numéro de la personne ayant cité l’avocat et le médecin est connu des enquêteurs.» Les conseils du leader de Pastef estiment pourtant que c’est «techniquement très facile» puisque «par des réquisitions faites aux opérateurs de téléphonie mobile, il est bien possible d’identifier les numéros et, subséquemment, toutes les personnes qui ont eu à échanger avec la présumée victime et les personnes venues la chercher en voiture la nuit du 2 au 3 février 2021, notamment». Ils trouvent également «curieux» que ce médecin n’ait pas été entendu, ni les personnes qui ont accueilli la plaignante à l’hôpital. Les avocats de Sonko retiennent d’ailleurs que c’est «la première fois dans l’histoire judiciaire du Sénégal qu’un réquisitoire est pris contre X, et sans que le juge d’instruction n’ait pris aucun acte». Il s’est plutôt attelé, ajoutent-t-ils, à saisir l’Assemblée nationale pour une levée de l’immunité parlementaire de X, identifié avant l’heure, comme étant Monsieur Ousmane Sonko. En gros, ils déplorent cette «vitesse de météore» dans la diligence de cette affaire et avertissent que leur mandant «entend en tirer toutes les conséquences de droit».