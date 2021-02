Football : ces joueurs africains qui vont émerveiller l’Europe - adakar.com

News Sport Article Sport Football : ces joueurs africains qui vont émerveiller l’Europe Publié le mardi 16 fevrier 2021 | Autre presse

© AFP par FRANCOIS WALSCHAERTS

Sadio Mané et Mohamed Salah symbolisent les talents africains du football en Europe.

TALENTS. La Ligue des champions et la Ligue Europa sont de retour cette semaine. Les meilleurs joueurs africains seront au rendez-vous.



Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keïta, Joël Matip ou encore Achraf Hakimi, rares sont les footballeurs africains encore en exercice à avoir soulevé la prestigieuse coupe aux grandes oreilles. Si le Sénégalais et l'Égyptien de Liverpool sont clairement en lice pour la conquête du titre, l'Algérien Riyad Mahrez (Manchester City), le Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich) ou encore le Sénégalais Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain) peuvent aussi y prétendre. Sans oublier d'autres joueurs subsahariens ou maghrébins qui devraient, à leur façon, marquer cette saison. À l'aube des huitièmes de la Ligue des champions et des seizièmes de la Ligue Europa, focus sur les meilleurs joueurs africains engagés dans la compétition.



Yassine Bounou et Édouard Mendy, les derniers remparts