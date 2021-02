Affaire « Sweet beauty »: le Cnra met en garde contre «le vocabulaire d’une vulgarité extrême» - adakar.com

Affaire « Sweet beauty »: le Cnra met en garde contre «le vocabulaire d'une vulgarité extrême» Publié le mardi 16 fevrier 2021

A travers une lettre adressée au directeur général du groupe Futurs médias, le gendarme de l’audiovisuel dit avoir constaté, au cours de l’émission Jakarlo du 12 février 2021, « un usage de propos dégradants et dévalorisants » pour la masseuse plaignante. « Le vocabulaire, d’une vulgarité extrême et inacceptable, a été sans apport aucun dans la satisfaction des besoins d’information du public sur l’affaire dite Adji Sarr-Ousmane Sonko pendante devant la Justice », notent les services de Babacar Diagne. « Les termes injurieux et obscènes utilisés, faisant clairement place à un sexisme débordant, sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la considération de la femme tout en agressant les valeurs morales de notre société », ajoute le Cnra.



Celui-ci, en sa qualité d’organe chargé de veiller au respect par les médias audiovisuels de la réglementation, a rappelé l’article 15 du Cahier des charges applicables au titulaire d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais qui stipule que : « le titulaire est responsable du contenu des émissions qu’il diffuse ». Il appelle la Tfm « à plus de vigilance et à veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent plus ».