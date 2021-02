Le Sénégal prêt à recevoir ses premiers vaccins contre la Covid-19 - adakar.com

Le Sénégal s’est offert ses premières doses du vaccin contre la Covid-19 auprès de la société Sinopharm de la Chine. Il s’agit de 200.000 doses payées à un peu plus de 2 milliards de francs CFA (3,72 millions USD), soit près de 19 dollars par injection.



1,3 million de doses de vaccins AstraZeneca offertes



Annoncées par le porte-parole du ministère des Finances, les doses reçues ne couvriront qu’une fraction de la population de 16 millions d’habitants, sans donner plus de détails. Le Sénégal devrait par ailleurs recevoir gratuitement environ 1,3 million de doses de vaccins AstraZeneca lors de la première vague de décaissements du programme COVAX de l’Oms pour fournir des vaccins dans le monde.



Ciblage pour les premières doses



Les vaccins AstraZeneca et Sinopharm devraient être réceptionnés fin février avec un ciblage prioritaire pour les bénéficiaires.



Début de la campagne de vaccination en février



Confronté à une deuxième vague de Covid-19, le Sénégal prévoit de lancer sa campagne nationale de vaccination avant fin février au plus tard. Mercredi dernier, le président Macky Sall a ordonné à son gouvernement d’accélérer la mobilisation des ressources humaines et financières pour identifier les destinataires prioritaires de la prochaine campagne de vaccination.



Par Maimouna SANÉ

