Elim. Afrobasket 2021: 09 Lions ont assisté à la 1ère séance à Dakar, les autres attendus à Yaoundé Publié le mardi 16 fevrier 2021

Début de la préparation des Lions du Basket pour les éliminatoires retour de l’Afrobasket 2021. Ces derniers se sont entraînés ce lundi au stadium Marius Ndiaye. Lors de cette séance, l’unique d’ailleurs avant le départ pour Yaoundé, informe Basketsenegal visité par Senego, 9 joueurs étaient présents sur le parquet du stadium Marius Ndiaye : Thierno Ibrahima Niang, Alkaly Ndour, Louis Adams, Cheikh Bamba Diallo, Serigne Bamba Gueye, Makhtar Gueye, Pape Moustapha Diop, Pape Abdou Badji et Youssou Ndoye.



Pendant deux tours d’horloge, les joueurs ont passé en revue les schémas tactiques, en présence du coach Pabi Gueye et ses assistants Raoul Toupane et Libasse Faye.



Pour rappel, l’équipe quitte Dakar ce mardi à 15H00. Le reste du groupe est attendu à Yaoundé ou se déroulera le tournoi du 19 au 21 Février.



Par Diéry DIALLO