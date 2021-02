Les avocats de Sonko au Procureur: “Le médecin et l’avocat qui ont aidé Adji Sarr pas poursuivis…” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les avocats de Sonko au Procureur: “Le médecin et l’avocat qui ont aidé Adji Sarr pas poursuivis…” Publié le mardi 16 fevrier 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Ousmane Sonko

Tweet

Le collectif des avocats de Ousmane Sonko a écrit au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors-Classe de Dakar. Une lettre dans laquelle les avocats du “Patriote” regrettent “un complot ourdi contre un député, membre de l’Assemblée nationale du Sénégal“.



Un médecin et un avocat cités…



Les avocats de Sonko rappellent, ainsi au Procureur que l’enquête diligentée par la Section de Recherche de Colobane, “bien que révélant qu’un médecin et un avocat notamment ont été cités pour faciliter le déplacement de la plaignante à l’heure du couvre-feu, n’a pas été poursuivie”, ce qui, selon eux “est une curiosité car le numéro de la plaignante ayant cité l’Avocat et le médecin est connu des enquêteurs…”



Facile d’identifier ces personnes…



Non ans préciser qu’il est bien possible d’identifier leurs numéros et toutes les personnes qui ont eu à échanger avec la présumée victime et les personnes venues la chercher en voiture la nuit du 02 au 03 février 2021. Entre autres curiosités, ni le médecin, ni les personnes qui ont accueilli la plaignante à l’hôpital n’on pas été entendus.



Une nouvelle saisine…



“Sous un autre rapport, il nous est revenu que suite à un rejet par le Bureau de l’assemblée Nationale de sa saisine par le juge d’instruction du huitième cabinet, vous auriez diligenté une nouvelle saisine, le tout malgré l’existence d’un réquisitoire contre X qui vous dessaisit en vertu de la saisine in rem du Juge d’instruction“, renchérissent les avocat (Document).

Commentaires