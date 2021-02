Facebook serait en voie d’élaborer un concurrent à l’Apple Watch - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Facebook serait en voie d’élaborer un concurrent à l’Apple Watch Publié le lundi 15 fevrier 2021 | Autre presse

© Autre presse par DR

Facebook

Tweet

Une montre connectée en voie de conception par Facebook pourrait concurrencer l’Apple Watch, indique The Information. L’appareil sera axé sur la santé et l’échange de messages.



Le groupe de Mark Zuckerberg est en passe de créer un concurrent à la montre intelligente d’Apple, selon le portail spécialisé dans les nouvelles technologies The Information.



Le produit de Facebook, «très avancé», mettrait l’accent sur deux piliers: la messagerie et la santé. Il pourrait ainsi mettre en avant ses propres services de messagerie, tels que WhatsApp ou Messenger, et serait doté de plusieurs capteurs pour surveiller l’état de santé au quotidien et lors de l’activité physique.