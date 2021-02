Affaire « Sweet beauté » : la traque des pro-Sonko fait mouche - adakar.com

News Politique Article Politique Affaire « Sweet beauté » : la traque des pro-Sonko fait mouche Publié le lundi 15 fevrier 2021 | Walf Fadjri L’Aurore

Le domicile d`Ousmane Sonko pris d`assaut par ses partisans

Dakar, le 8 février 2021 - Des partisans et sympathisants d`Ousmane Sonko se sont mobilisés devant la résidence de l`opposant pour lui témoigner leur soutien face à la procédure judiciaire dont il fait l`objet.

« Soyez en témoin. Mon épouse n’a rien à voir dans ce combat. Elle a été cueillie sur la route de son travail et se trouve présentement à la DIC ». C’est le message posté par Birame Souley DIOP sur sa page Facebook.



Avant l’épouse de l’administrateur de PASTEF, ce sont Fatima Mbengue, membre de FRAPP/France Dégage et Abbas FALL, coordonnateur de PASTEF/Les Patriote de Dakar qui se faisaient interpeller « devant la prison du Cap manuel alors qu’ils apportaient à manger à leurs camarades écroués vendredi». Selon Me Cheikh Khoureysi BA qui a donné l’information, ces derniers ont été soupçonnés de «menaces de troubles à l’ordre public» et ont été cueillis par le Groupe d’intervention et de recherche (GIR) de la Division des investigations criminelles (DIC).



Ainsi, grâce notamment à la Brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité de la Division des investigations criminelles (DIC), de nombreux pro-SONKO sont interpellés depuis l’éclatement de cette affaire. Avant ces dernières arrestations, 42 d’entre eux étaient entre les mains de la Justice. Face au procureur de la République, jeudi 11 février dernier, les 20 ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt et les 22 autres ont été relaxés.



Avec ces trois dernières arrestations, ils sont désormais 23 « Pastéfiens » entre les mains du régime qui a lancé la traque.