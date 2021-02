Affaire Sweet beauté : l’autre délit visé par le procureur contre Ousmane Sonko - adakar.com

Affaire Sweet beauté : l'autre délit visé par le procureur contre Ousmane Sonko Publié le lundi 15 fevrier 2021 | actusen.sn

© RFI par Théa Ollivier

Les forces de l`ordre tentent de disperser, avec des gaz lacrymogènes, les manifestants qui soutiennent l`opposant politique Ousmane Sonko dans le quartier Cité Keur Gorgui

Dakar, le 8 février 2021. Tweet

Les choses se compliquent de plus en plus pour le leader de Pastef/ Les Patriotes Ousmane Sonko, accusé de viols et de menaces de mort. ‘’L’Observateur’’ dans sa livraison de ce lundi, informe qu’au-delà de la question de mœurs, d’autres charges pèsent sur la tête du député.



Il s’agit, selon nos confrères, de l’appel à l’insurrection qui lui est reproché lors de son face à face avec la presse, dimanche, 7 février dernier. Cette nouvelle procédure qui plane sur la tête de l’ancien inspecteur des impôts et des domaines, ajoute le journal, est ouverte depuis le placement sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet de 19 de ses partisans pour association de malfaiteurs, organisation d’un mouvement insurrectionnel, violence et voie de fait à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, dégradation de biens appartenant à l’Etat et d’incendie criminel.

