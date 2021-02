Viols et menaces de mort - Abdoulaye Wade parle de l’imprudence d’Ousmane Sonko qui “a été piégé“ et annonce que son parti votera contre la levée de l’immunité parlementaire (communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Viols et menaces de mort - Abdoulaye Wade parle de l’imprudence d’Ousmane Sonko qui “a été piégé“ et annonce que son parti votera contre la levée de l’immunité parlementaire (communiqué) Publié le lundi 15 fevrier 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Me Abdoulaye Wade, ancien chef d’Etat du Sénégal

Tweet

L'Assemblée nationale devrait se réunir en plénière cette semaine pour le vote de la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko, président de “Pastef, les patriotes“ et opposant à Macky Sall, sous le coup d'une plainte pour viols et menaces de mort d'une employé d'un salon de beauté à Dakar.



Face à cette actualité qui secoue la classe politique, l'ancien président de la République Abdoulaye, secrétaire générale national du Parti démocratique sénégalais (Pds) a pris la parole via un communiqué.



Abdoulaye Wade a soutenu qu'Ousmane Sonko n'a pas été prudent et est tombé dans un piège. Concernant la procédure de levée de l'immunité parlementaire, Abdoulaye Wade a annoncé, dans le communiqué dont nous avons obtenu copie, que les députés de son parti allaient voter contre.



"J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses.

Je condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique.

Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n y a pas de délit. En conséquence le PDS s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire du député SONKO.’



Dakar le 14 février 2021

Me Abdoulaye Wade Secrétaire Général National"



Makhtar C.