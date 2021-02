Mamadou Ndoye : « Macky Sall est passé d’« une intention » à « une volonté » manifeste d’aller à un 3e mandat » - adakar.com

Mamadou Ndoye : « Macky Sall est passé d'« une intention » à « une volonté » manifeste d'aller à un 3e mandat » Publié le lundi 15 fevrier 2021

« Macky Sall a décidé d’aller à un 3e mandat ». C’est ce qu’a déclaré l’ancien ministre de l’Education nationale et ex-Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD), Mamadou Ndoye, à l’émission Jury du dimanche sur I-radio.



Le président de la République Macky Sall est passé d’ « une intention » à « une volonté » manifeste de vouloir se présenter pour un troisième mandat. Tel est l’avis de Mamadou Ndoye qui déclare que le chef de l’Etat « n’en a pas droit du tout ».



« D’abord, Macky Sall, vous a dit que c’est lui qui a écrit la Constitution et qu’il ne pouvait pas y avoir de 3e candidature. C’est ce qu’il nous avait dit quand le débat avait commencé, et qu’on a dit deux mandats successifs et c’est terminé », a-t-il rappelé d’emblée.



Ensuite, a-t-il ajouté : « Macky Sall nous dit ’’je ne peux dire ni oui ni non’’. Donc, on a quitté déjà la position de fermeté qu’on avait ».



Enfin, a-t-il pesté, « tous ceux qui disent oui c’est possible, il n’y a pas de problème, mais tous ceux qui disent non sont punis. Il n’y a plus d’intention. Les actes posés par Macky Sall montrent très clairement qu’il a décidé d’aller à un 3e mandat ».



Pour M.Ndoye, « ce n’est pas normal du tout. Il ne pas peut pas avoir un troisième mandat comme il l’a annoncé dès le début ».