Viol présumé : Pastef dénonce un faux communiqué en réponse à Wade et au Pds Publié le lundi 15 fevrier 2021

Dakar, le 5 janvier 2020 - Le Parti Pastef a effectué, ce dimanche 5 janvier 2020, à DaKar, sa rentrée politique. La manifestation s`est tenue en présence de son leader Ousmane Sonko.

Le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) s’est fendu d’un communiqué, dimanche, pour dénoncer “la façon“, du régime en place, “d’éliminer un adversaire politique“. Cela fait suite à l’affaire du viol présumé et de menaces de mort sur une masseuse impliquant le leader de Pastef / Les Patriotes.



Me Abdoulaye Wade dit avoir le sentiment que Ousmane Sonko a manqué de prudence et a été piégé. Invoquant “l’inexpérience” de l’opposant qui a “apparemment” été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. Quelques heures après, un communiqué signé au nom du Pastef est apparu, regrettant la posture du “Pape du Sopi”. Un document que dément le principal parti d’opposition sur les réseaux sociaux.



“C’est juste répugnant et dégueulasse votre façon de faire de la politique. PASTEF n’est pas l’auteur de cette saleté.“, a notamment écrit sur facebook, El Malick Ndiaye, secrétaire national à la communication de Pastef.



