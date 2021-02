Coronavirus: 7 décès et 366 nouvelles infections déclarés dimanche - adakar.com

Coronavirus: 7 décès et 366 nouvelles infections déclarés dimanche Publié le dimanche 14 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a comptabilisé 366 nouvelles contaminations de COVID-19 et décès liés à la malaide au cours des dernières 24 heures.



Lors du point quotidien sur la maladie, le porte-parole du ministère de la Santé, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, a rvélé que sur 2.116 tests virologiques réalisés, 366 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 17,30%.



Parmi ces nouvelles infections, figurent 160 cas contacts suivis par les services sanitaires et 206 autres issus de la transmission communautaire, a précisé le Directeur de la Prévention.



Le docteur Ndiaye a également fait savoir 221 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris tandis que 61 autres ont été placés en réanimation dans les structures dédiées.



Il a dans le même temps signalé sept décès enregistrés au cours des dernières 24 heures.



Depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le Sénégal a dénombré 31.007 cas positifs dont 25.383 guéris. Il a déploré 748 décès, alors que 4.875 patients sont encore sous traitement.



