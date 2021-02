Procès en destitution : Donald Trump acquitté - adakar.com

News International Article International Procès en destitution : Donald Trump acquitté Publié le samedi 13 fevrier 2021 | lepoint.fr

© AFP par Timothy A. CLARY

L’ex-président américain a été acquitté comme lors de son premier procès en destitution. Le Sénat n'a pas réuni assez de voix pour le condamner.



Après un coup de théâtre, sénateurs républicains et démocrates sont parvenus samedi 13 février à un accord pour se passer de témoins au procès de Donald Trump, rouvrant la voie à un verdict dans la journée. L'ex-président américain a finalement été acquitté, le Sénat n'ayant pas réuni assez de voix pour le faire condamner. Les procureurs démocrates avaient appelé plus tôt le Sénat à condamner Donald Trump pour "incitation à l'insurrection", en martelant dans leur réquisitoire que l'ex-président avait « trahi » les Américains et « soutenu » les émeutiers lors de l'assaut meurtrier du Capitole.