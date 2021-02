Au Sahel et en Afrique de l’Ouest: renforcer les États et protéger les civils - adakar.com

Au Sahel et en Afrique de l'Ouest: renforcer les États et protéger les civils Publié le samedi 13 fevrier 2021 | RFI

© RFI par DR

Gilles Yabi, fondateur du cercle de réflexion citoyen de l’Afrique de l’Ouest, Wathi.

Le sommet du G5 Sahel, les 15 et 16 février, est annoncé comme un nouveau rendez-vous important pour la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mais le risque de contagion terroriste aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest a été récemment souligné par le plus haut responsable de la DGSE, les renseignements extérieurs français. Gilles Yabi a publié chez nos confrères de Jeune Afrique une tribune dans laquelle il appelle à « résister à la distraction, à la dispersion et à la fragmentation ».



Il s’agit d’abord de rappeler que le projet d’expansion des groupes djihadistes vers le sud n’était pas nouveau. Il y a eu une attaque en bord de mer à Grand-Bassam en mars 2016, au sud de la Côte d’Ivoire, une autre plus récemment en juin 2020 à Kafolo au nord de ce même pays, et un enlèvement au nord du Bénin, près de la frontière avec le Burkina Faso en mai 2019.