Sénégal : Baisse de 120.224 tonnes de la production céréalière en 2019-2020

Sénégal : Baisse de 120.224 tonnes de la production céréalière en 2019-2020 Publié le samedi 13 fevrier 2021 | Financial Afrik

© Autre presse par DR

Production céréalière

La production totale de céréales du Sénégal a enregistré une baisse de 120.224 tonnes au terme de la campagne agricole 2019-2020 comparée à la campagne agricole 2018-2019, selon les données établies par la Direction de l’analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) du ministère de l’agriculture et de l’équipement rural.



Les résultats définitifs de la campagne agricole sous revue révèlent une production céréalière qui s’est établie à 2,768 millions de tonnes contre 2,899 millions de tonnes en 2018-2019, soit un repli de 4,14%. La superficie totale des surfaces emblavées a régressé de 28.542 hectares, passant de 1.757.666 hectares en 2018-2019 à 1.729.124 hectares un an plus tard.



Dans la production céréalière totale du Sénégal, celle du riz (irriguée, pluviale et de contre-saison)est prépondérante avec une réalisation de 1.155.730 tonnes contre 1.206.587 tonnes pour la campagne 2018-2019, soit une baisse de 50,857 tonnes. La production de mil vient en seconde position en termes d’importance avec 807.044 tonnes contre 897.348 tonnes en 2018-2019, soit une baisse de 90.304 tonnes.