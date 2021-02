Bras de fer Me Moussa Diop – DDD: Le tribunal «débloque» les comptes de le société - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bras de fer Me Moussa Diop – DDD: Le tribunal «débloque» les comptes de le société Publié le samedi 13 fevrier 2021 | senegal7.com

© Autre presse par DR

Le magistrat Oumar Boun khatab Sylla est nommé directeur général de Dakar Dem Dikk.

Tweet

Du nouveaux dans le bras de fer judiciaire qui oppose Me Moussa Diop à Dakar Dem Dikk (Ddd). En effet, le président du tribunal a rétracté et annulé, ce 12 février, l’ordonnance numéro 24/021 du 5 janvier 2020 qui avait autorisé Me Moussa Diop à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes et biens de Dakar Dem Dikk (ddd) à hauteur de 90 millions de Fcfa.



A en croire selon Libération online, l’ancien dg de Ddd va faire appel après cette décision, lui qui a déjà attaqué la société nationale sur d’autres fronts.



Limogé de son poste, l’ancien Directeur général de la société de transport en commun Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop peine à recevoir ses indemnités bloquées par son successeur.



Pour rentrer dans ses fonds, le leader d’AG Jotna avait saisi la justice qui a réclamé la saisie des comptes de DDD.



A.K.C

Commentaires