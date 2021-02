Colonel Kébé sur l’affaire Sonko: « Un autre complot ourdi, mais dou Yomb » - adakar.com

News Société Article Société Colonel Kébé sur l’affaire Sonko: « Un autre complot ourdi, mais dou Yomb » Publié le samedi 13 fevrier 2021 | senego.com

Le colonel Abdourahim Kébé s’est prononcé sur l’actualité chaude qui défraie la chronique au Sénégal.



Avis



Le colonel Abdourahim Kébé est d’avis que « voir une opposition forte est un gage de sécurité et de sûreté pour l’État; et réduire l’opposition à sa plus simple expression, c’est donner le pouvoir à la rue, la nature ayant horreur du vide ».



Mises en garde



« Après Karim Wade et Khalifa Sall, un autre complot grotesque est ourdi contre le Chef de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko. Mais cette fois-ci, “DU YOMB” », prévient le colonel, selon qui, « le pouvoir doit se résoudre à affronter Sonko à armes égales en 2024, sinon, il fera face à la rue; car la résistance à l’oppression est un droit consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ».