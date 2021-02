Mandat de dépôt pour 20 des partisans de Sonko arrêtés - adakar.com

Mandat de dépôt pour 20 des partisans de Sonko arrêtés Publié le vendredi 12 fevrier 2021 | IGFM.sn

© Autre presse par DR

Maison d`arret de Rebeuss

Une vingtaine de partisans de Sonko, qui avaient été arrêtés lors des manifestants de lundi, ont fait face au procureur ce vendredi. Ils sont finalement placés sous mandat de dépôt.



Les 20 partisans de Sonko, qui avaient fait face au procureur ce vendredi, ont finalement été envoyés en prison. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour organisation d’un mouvement insurrectionnel, violence et voie de fait sur agent de la force publique dans l’exercice de leur fonction, incendie criminelle dégradation de biens appartenant à l’Etat, entre autres.



«Ils ont tous nié les faits et expliqué largement qu’ils ne sont pas auteurs de ces troubles à l’ordre public ni de ces destructions qui ont été constatées à l’issue des évènements lu lundi passé. C’est pourquoi nous sommes confiants, la vérité éclatera», a confié, à la rfm, l’un de leur avocat, Me Babacar Ndiaye.



Il s’est dit surpris que le parquet ait retenu le chef d’incendie criminel pour tous les accusés. Pour lui et ses collègues avocats, l’objectif visé est de décourager les partisans de Sonko, «parce qu’ils savent que les militants de Pastef sont engagés.»