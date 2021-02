Levée de l’immunité parlementaire de Sonko : La Commission ad hoc installée lundi, la plénière prévue mercredi - adakar.com

Levée de l'immunité parlementaire de Sonko : La Commission ad hoc installée lundi, la plénière prévue mercredi Publié le vendredi 12 fevrier 2021 | Le Quotidien

La prochaine étape de la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko est prévue lundi prochain, avec la mise sur pied de la Commission ad hoc chargée d’entendre le leader de Pastef. Suivra le dernier acte de la procédure, la plénière, qui est prévue mercredi.



Sans surprise, l’Assemblée nationale a activé hier la procédure de levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko pour la «manifestation de la vérité». Les oppositions de deux membres de l’opposition, en l’occurrence Cheikh Mbacké Bara Dolly, président du groupe Liberté et démocratie, et Yaye Mané Albis, 8ème vice-présidente de l’Assemblée, n’y ont rien fait. Sur convocation du président Moustapha Niasse, le Bureau a transmis le dossier à la Conférence des présidents qui, aussitôt, a déposé la requête sur la table de la Commission des lois. Cette instance dirigée par l’Apériste Dieh Mandiaye Ba va se réunir lundi prochain. «Les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains sont convoqués le lundi 15 février 2021 à 10h (Salle nouveau bâtiment)», a écrit Mme Ba. L’ordre du jour de cette réunion est la constitution de la Commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du leader de Pastef, accusé de «viols suivis de menaces de mort» à l’Institut «Sweet beauté» par la masseuse Adji Sarr, 20 ans.



Niasse a reçu les lettres du ministre de la Justice, du procureur et du juge

Pour dire que les choses vont encore prendre du temps, la ratification de la liste des membres de la Commission ad hoc est prévue mercredi prochain. Les 11 députés (8 de la majorité, 2 de l’opposition et un non-inscrit) vont ensuite entendre le député Ousmane Sonko dont rien n’indique qu’il va déférer à la convocation. En tout état de cause, la plénière, dernier acte de la procédure, va se réunir le mercredi 17 février. Le président du groupe de l’opposition a indiqué que Moustapha Niasse leur a montré les 3 lettres qu’il a reçues pour cette levée de l’immunité parlementaire. Il s’agit, en plus de celle du procureur de la République et du ministre de la justice, celle du juge d’instruction du 8ème cabinet, comme l’avait écrit Le Quotidien dans son édition du 10 février. S’agissant de la lettre des avocats de Ousmane Sonko adressée au président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse n’y a pas répondu. Me Bamba Cissé et ses collègues lui demandaient de «requérir de deux autorités de saisine, la production du seul rapport médical existant, produit moins de 24 heures après les faits supposés de viol, des déclarations des témoins et de l’accusatrice, de la déposition d’un des témoins ayant nommément cité une personnalité, membre du groupe Benno bokk yaakaar, du réquisitoire introductif du Parquet, lequel constitue un acte de poursuite initié avant même que l’immunité ne soit levée, en violation de la loi».

Dans sa livraison d’hier, le journal Libération a cité le fils d’un haut responsable de Benno bokk yaakaar qui aurait transporté la fille après le passage de Ousmane Sonko dans le salon de massage. De plus, les avocats du député non-inscrit ont écrit au président de l’Assemblée nationale pour demander que le «seul certificat médical» diligenté moins de 24 heures après les faits soit à la disposition des parlementaires.