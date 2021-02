Le Sénégal a acquis 200.000 doses de vaccin auprès de Sinopharm (médias) - adakar.com

Le Sénégal a acquis 200.000 doses de vaccin auprès de Sinopharm (médias) Publié le vendredi 12 fevrier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le gouvernement sénégalais a débloqué une enveloppe de 2, 2 milliards de francs CFA pour l’acquisition de 200.000 doses de vaccin auprès du groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, rapporte le quotidien Le Soleil dans son édition de vendredi.



Selon le journal, le ministère des Finances et du budget a ainsi exécuté une commande faite par le département de la Santé et de l’Action sociale, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19.



"L’Etat du Sénégal a payé l’intégralité des 200.000 doses à la firme chinoise. Cette commande est certainement attendue dans les 10 prochains jours pour permettre le démarrage de la vaccination des personnes vulnérables, le personnel de santé, entre autres", précise Le soleil.



Le journal, citant le coordonnateur du Programme élargi de vaccination (PEV), docteur Ousseynou Badiane, annonce que le Sénégal attend de même 1.300.000 doses du laboratoire britannique Astra-Zenecca.



Ce vaccin développé en partenariat avec l’Université d’Oxford, se distingue par des conditions de conservation plus souples qui permettraient de simplifier le parcours vaccinal et d’augmenter les capacités journalières de vaccination.



Mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l’Etat Macky Sall avait invité à redoubler de vigilance face à la propagation du Covid-19 et demandé "la mobilisation sociale, nécessaire au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard".



Le président Sall a insisté sur la nécessité d’anticiper dans ce domaine et d’agir avec diligence, au regard des effets de la pandémie de Covid-19 sur l’économie et l’équilibre de la société.



Il s’agit, "dès lors, d’accélérer les procédures, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières requises, afin de vacciner, dans les meilleurs délais, les populations cibles prioritaires identifiées".



Le chef de l’Etat a demandé, à ce titre, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, en relation avec le ministre des Finances et du Budget et les ministres concernés, "de prendre toutes les dispositions sanitaires, logistiques, financières et de mobilisation sociale, nécessaires au lancement sur l’ensemble du territoire national, des campagnes de vaccination, à la fin du mois de février 2021 au plus tard".



Il a demandé par ailleurs, au ministre de la Santé et de l’Action sociale, de "sensibiliser davantage les acteurs de la santé et les populations, sur le respect des rendez-vous médicaux et la fréquentation régulière des structures de santé, tout en veillant particulièrement sur le déroulement optimal du programme élargi de vaccination (PEV)".



Macky Sall a invité enfin le ministre de la Santé et de l’Action sociale à "faire un point hebdomadaire en Conseil des ministres, sur les statistiques de vaccination Covid-19 au niveau national et international".

