Covid-19: Le Sénégal enregistre 462 nouvelles contaminations, 12 décès et 293 guérisons - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: Le Sénégal enregistre 462 nouvelles contaminations, 12 décès et 293 guérisons Publié le vendredi 12 fevrier 2021 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l`Action sociale

Tweet

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé, ce vendredi 12 février 2021, de nouvelles infections et de nouveaux décès enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures.



Le directeur de la prévention a en effet rapporté, lors du point quotidien sur l'évolution épidémiologique, 462 nouvelles contaminations. Elles proviennent d'un échantillon de 2688 tests, représentant un taux de positivité de 17,19%.



"Les cas positifs sont répartis comme suit: 201 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différents points d'entrée du pays, et 261 cas issus de la transmission communautaire", a annoncé Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la Prévention.



Le ministère de la Santé a également rapporté 11 nouveaux décès enregistrés dans les établissements sanitaires du pays. Ces nouvelles victimes du Covid-19 portent le bilan macabre à 735 morts.



Par ailleurs, selon les services sanitaires, 293 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. Ils devront sortir d'hospitalisation dans les prochaines heures. Néanmoins, 56 patients en situation grave sont pris en charge dans les services de réanimation des structures médicales.



Concernant les autres patients, leur état de santé est jugé stable.



"À ce jour, 30376 cas ont été déclarés positifs dont 24890 guéris, 735 décès, et donc 4750 encore sous traitement", a résumé le directeur de la Prévention.



Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agit notamment du port obligatoire du masque, du lavage régulier des mains et du respect de la distanciation physique.



Makhtar C.