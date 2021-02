Propagation de la covid-19: “Macky est devenu un danger public”, Pape Abdoulaye Touré, Noo Lank - adakar.com

Propagation de la covid-19: "Macky est devenu un danger public", Pape Abdoulaye Touré, Noo Lank
Publié le vendredi 12 fevrier 2021

Pape Abdoulaye Touré

“À ce jour, force est de reconnaître qu’inviter les Sénégalais à respecter les mesures barrières c’est de les inviter à croire les chiffres que le Ministère avance chaque jour”. C’est l’avis du coordonnateur du collectif Noo Lank, Pape Abdoulaye Touré. Pour lui, les inviter à croire les chiffres c’est d’inviter les Sénégalais à avoir confiance à Macky Sall, le patron du Ministre de la santé.



Invitation…



“Hors comment peut-on Inviter à quelqu’un de croire à quelqu’un qui ne croit pas à lui-même ?”, s’interroge Pape Abdoulaye Touré. D’après lui, la rupture de confiance entre Macky Sall et le peuple sénégalais est consommé depuis, c’est pourquoi la majeure partie des Sénégalais ni l’existence de la pandémie et parle de corona business.



Respect des gestes barrières…



“Je veux inviter mes compatriotes au respect scrupuleux des gestes barrières. Mais fort de ces constats, je sais que Macky Sall a un sérieux problème de crédibilité. Du coup, lui-même devient un danger public parce qu’à cause de son manque de crédibilité, la pandémie continue à faire des ravages si et seulement si les chiffres avancés sont avérés”, déclare-t-il.



Communication…



“Ainsi, nous proposons l’installation immédiate d’un conseil scientifique indépendant composé d’experts et de techniciens crédibles pour assurer la communication et la gestion de la pandémie ainsi que les vaccins pour voir leur opportunité”, ajoute M. Touré.

