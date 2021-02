Contraction des ressources budgétaires à fin décembre 2020 - adakar.com

Contraction des ressources budgétaires à fin décembre 2020 Publié le vendredi 12 fevrier 2021 | Agence de Presse Africaine

Direction de la prévision et des études économiques (DPEE)

Dakar – L’exécution budgétaire a été caractérisée par la contraction des ressources à fin décembre 2020, indique la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).



’’A fin décembre 2020, la gestion budgétaire est caractérisée par une exécution soutenue des dépenses publiques associée à une baisse de la mobilisation des ressources internes’’ , explique la DPEE dans le Point mensuel de conjoncture de décembre, publié au plus tard 30 jours après la fin du mois.



En effet, les ressources mobilisées sont évaluées à 2690,1 milliards, soit un repli de 3,5% par rapport à fin 2019, selon la même source, ajoutant que les dépenses (3696,3 milliards) ont augmenté de 11,4%, en glissement annuel.



Au total, le déficit budgétaire est estimé à 1006,2 milliards à fin décembre 2020 contre 528,9 milliards un an auparavant, indique la DPEE.



OID/AKS

