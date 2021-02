Examen de la levée de l’immunité d’Ousmane Sonko : Face aux risques de violences, les accès de l’Assemblée nationale bouclés par les forces de l’ordre - adakar.com

Examen de la levée de l'immunité d'Ousmane Sonko : Face aux risques de violences, les accès de l'Assemblée nationale bouclés par les forces de l'ordre Publié le jeudi 11 fevrier 2021

En prévision de probables scènes de violence comme cela a été le cas, lundi, dans plusieurs parties et zones de la capitale, les autorités ont pris les devants.



Alors que le bureau de l’Assemblée nationale est convoqué pour le premier acte de l’examen de la demande de levée de l’immunité parlementaire d’Ousmane Sonko, les principales artères de Plateau, où se trouve le siège de l’Assemblée nationale, ont été barricadées. Des check-points ont été installés sur les différentes parties donnant accès au centre-ville.



L’Assemblée nationale a été saisie d’une requête pour la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, farouche opposant au président Macky Sall, arrivé 3e lors de la dernière élection présidentielle de 2019.



Ousmane Sonko est accusé de viols répétés et de menaces de mort par une employée d’un salon de massage dakarois. Une plainte a été, dans ce sens, déposée par la plaignante à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane.



Le président du parti "Pastef, les patriotes" a formellement nié, lors d’une rencontre avec la presse lundi, les accusations portées contre sa personne et a dénoncé un complot ourdi par Macky Sall.



Ayant reçu une convocation à la section de recherches, Ousmane Sonko avait annoncé qu’il ne s’y rendrait pas, rappelant l’immunité qui le protège. Il avait également invité ses partisans à se mobiliser pour faire échec à ce qu’il a aussi qualifié de cabale.



Au lendemain de son appel, des centaines de ses partisans s’étaient donné rendez-vous devant sa résidence à la cité Keur Gorgui pour empêcher sa possible interpellation.



Des violences entre ses partisans et les forces de l’ordre ont ensuite éclaté avant de se propager dans la capitale, causant d’innombrables destructions.



Au moins, une cinquantaine de partisans et sympathisants d’Ousmane Sonko seront arrêtés et placés en garde à vue. Ils attendent de faire face au procureur de la République.



Makhtar C.